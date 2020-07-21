"الري" توضح كيفية تطبيق استراتيجية ترشيد المياه: تنتهي عام 2037

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إنه في ظل المتابعة المستمرة والتنسيق بين الوزارات المعنية بالشأن المائي والتحديات المائية التي نواجهها تم وضع استراتيجية قومية للمياه وهي خطة عشرينية منذ عام 2017 وستنتهي عام 2037 ومن ضمنها تنمية الموارد المائية وترشيد المياه.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية MBC MASR، أنه بالأمس تم عقد اجتماع بين وزير الموارد المائية والري ووزير إسكان والمجتمعات العمرانية التي كان يركز في المقام الأول على استمرار التنسيق بين الوزارتين لنستطيع تنفيذ الخطط الموضوعة ومن ضمنها التوسع في محطات تحلية المياه التي سوف نعتمد عليها خلال الفترة المقبلة كمورد مهم للمياه.

وأكد أن مياه نهر النيل تمثل حوالي 97% من الموارد المائية التي نعتمد عليها بشكل كامل لتوفير احتياجاتنا اليومية، وهي تمثل عصب المياه التي نستخدمها.