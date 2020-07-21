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باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا احتجاجا على إطلاق نار بحدود كشمير

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أ ش أ
04:34 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
إقليم كشمير

إقليم كشمير

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم، دبلوماسيا هنديا كبيرا في السفارة الهندية بإسلام أباد، احتجاجًا على إطلاق النار من جانب قوات هندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في إقليم كشمير أمس؛ ما أدى إلى إصابة 5 مدنيين بجروح خطيرة.

وأبلغت الوزارة الدبلوماسي الهندي، وفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، بأنّ إطلاق النار والقصف الاستفزازي على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.

وأدانت الخارجية الباكستانية بشدة، استمرار القوات الهندية استهداف مناطق مأهولة بالجانب باكستاني من إقليم كشمير.

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