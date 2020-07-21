رئيس وزراء اليمن يتفقد البرج الأيقوني خلال زيارته للعاصمة الإدارية

استقبل اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم الثلاثاء، الدكتور معين عبد الملك رئيس وزراء جمهورية اليمن والوفد المرافق له، في مستهل زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، إن رئيس الوزراء اليمني استمع لشرح مفصل عن مشروع العاصمة الإدارية والهدف منه وما يحققه من نقلة نوعية لحياة المواطن المصري.

واطلع الدكتور معين، على ما جرى إنجازه حتى الآن مع توضيح لكافة المشروعات القائمة بالعاصمة الإدارية، كالحي الحكومي والدبلوماسي والأحياء السكنية المختلفة والمشاريع ذات الطابع التجاري والإداري والمدينة الثقافية والمدينة الرياضية ومنطقة النهر الأخضر.

وزار الوفد اليمني منطقة الأعمال المركزية وما تحويه من أبراج بما فيها أطول برج في إفريقيا (البرج الأيقوني)، ثم زار الحي الحكومي ومبني البرلمان الجديد، والحي السكني الثالث، واختتمت الجولة بزيارة بمسجد الفتاح العليم.

وأشاد الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، بما شاهده من مشروع العاصمة الإدارية، وما جرى فيه من إنجازات، متمنيًا التوفيق ومزيد من التعاون في كافة المجالات.