محافظ المنوفية يتفقد أعمال تخطيط شوارع العاصمة ويكافئ عامل نظافة

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة تفقدية بمدينة شبين الكوم تفقد خلالها أعمال تخطيط شوارع مدينة شبين الكوم وكذا أعمال التجميل والتطوير بميدان كوبري مبارك، كما تفقد ميدان عمر أفندي وعدد من أعمال التطوير التي تتم بالعاصمة.

وشدد محافظ المنوفية، علي رئيس حي غرب بضرورة المتابعة الجيدة والمستمرة لأعمال التطوير ومتابعة إنارة الميادين بشكل دوري، وأكد محافظ المنوفية، أنه جار العمل على قدم وساق لتطوير وتجميل مداخل وميادين مراكز وقرى المحافظة وفق خطة زمنية لإعادة الرونق الجمالي للميادين العامة ولإيجاد متنفس حضاري للمواطنين، يأتي ذلك في إطار خطة محافظة المنوفية لتطوير وتجميل الميادين العامة بدءاً بمدينة شبين الكوم بهدف إعادة الرونق الحضاري للمحافظة.

رافقه خلال الجولة محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار الهندسي ورؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم ومدير التنسيق الحضاري.

وخلال الجولة كافئ المحافظ أحد عمال النظافة لالتزامه وإخلاصه وتفانيه في عمله، جدير بالذكر أنه قد سبق وتم الانتهاء من (6) ميادين عامة بمركز ومدينة شبين الكوم بعد إعادة تطويرهم وتحديثهم بما يتناسب مع طبيعة وعراقة المنوفية، وذلك بالمشاركة المجتمعية.