انفجار قرب محطة مترو في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار بالقرب من إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت شرطة كييف في بيان لها أنّها تلقت معلومات اليوم عن زرع متفجرات في ساحة قرب محطة مترو "ميتسكايا" في المدينة، وجرى على الفور إرسال فرق مختصة إلى الموقع، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف البيان أنّه لدى تفتيش المنطقة تم العثور على صندوق مشبوه يقع قرب محل تجاري، وتقرر تفجيره.

وأخذ أفراد الشرطة بقايا الصندوق لفحصه، فيما تستمر عملية التفتيش في المنطقة المحيطة.