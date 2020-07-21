انفجار قرب محطة مترو في العاصمة الأوكرانية كييف
كتب:
وكالات
02:11 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار بالقرب من إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف.
وذكرت شرطة كييف في بيان لها أنّها تلقت معلومات اليوم عن زرع متفجرات في ساحة قرب محطة مترو "ميتسكايا" في المدينة، وجرى على الفور إرسال فرق مختصة إلى الموقع، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وأضاف البيان أنّه لدى تفتيش المنطقة تم العثور على صندوق مشبوه يقع قرب محل تجاري، وتقرر تفجيره.
وأخذ أفراد الشرطة بقايا الصندوق لفحصه، فيما تستمر عملية التفتيش في المنطقة المحيطة.
У станции метро "Минская" в Киеве прогремел взрыв, ранее там заметили подозрительный чемодан. pic.twitter.com/4Y3PyDQiwf— Война миров (@waroftheworlds0) July 21, 2020