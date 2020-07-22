أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 22-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في الأسواق، اليوم الأربعاء 22 يوليو، في السوق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والتفاح والمانجو كالتالي:

الأناناس

ووصل متوسط سعر حبة الأناناس 35 جنيهًا.

كمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 5 إلى 11 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 6.5 جنيه، والأحمر إلى 6 جنيهات، والكرمسن 15 جنيهًا، والعنب الأسود 13 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 7 إلى 12 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 25 جنيهًا.

مشمش

ووصل سعر كيلو المشمش 15 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ بمن 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 12 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 11 جنيها.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 4.5 جنيها

شمام

ووصل سعر الكيلو جرام من الشمام حوالي 5 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 12 جنيها للكيلو جرام.

برقوق

ووصل سعر كيلو جرام البرقوق 20 جنيهات.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.