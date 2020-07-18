أسعار الفاكهة اليوم السبت 18-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في الأسواق، اليوم السبت 18 يوليو، في السوق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والتفاح والمانجو كالتالي:

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ بـ6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 10 إلى 25 جنيهًا وفقًا للوزن.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 5 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلو جرام.

الفراولة

جاء سعر كيلو جرام الفراولة بـ7 جنيهات.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 6 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيهًا.