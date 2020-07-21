جامعة القاهرة تعلن دعمها للقيادة السياسية للدفاع عن الأمن القومي

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تأييدها الكامل ودعم كافة المنتسبين للجامعة من أساتذة وعاملين وطلاب، للجيش المصري الباسل برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكل ما يجري اتخاذه من قرارات ومواقف للدفاع عن الأمن القومي المصري.

وأكدت الجامعة، الوقوف صفًا واحدًا وراء الدولة المصرية والقوات المسلحة، ضد المخاطر والتهديدات الخارجية والتي تقودها قوى الشر والظلام والاستعمار.