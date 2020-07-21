الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، أن الرئيس اطمأن على صحة أخيه العاهل السعودي، متمنيا سيادته له دوام الصحة والعافية.

من جانبه؛ أعرب جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

وقد تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.