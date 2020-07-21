نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو 

هنأ نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد محمد خليفة، رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، وجميع مستشاري مجلس الإدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة وجميع قيادات الدولة وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة.

وثمن نادي مستشاري قضايا، كل ماتقوم به القوات المسحلة في حفظ أمن وسلامة هذا الوطن ومواطنيه، وضرورة الوقوف على قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية.

وأكد المستشار أمين عبدالرحيم عضو مجلس الإدارة، أن النادي يعرب عن أصدق الأماني بتلك المناسبة الطيية التي جسدت أعظم صور التحدي والإرادة ومواصلة صناعة المستقبل في ظل القيادة الحكيمة الوطنية لمسيرة التنمية، حفظ الله مصر من كل سوء.