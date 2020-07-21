هيفاء وهبي تطير لبيروت لاستكمال "أسود فاتح"

سافرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد يومين فقط من وجودها في القاهرة، لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد أسود فاتح.

كانت هيفاء حضرت للقاهرة لمتابعة تطورات قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، الذي اتهمته بالنصب عليها في 63 مليون جنيه والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.