محافظ أسيوط يلتقي شبابا تطوعوا لمواجهة كورونا في أبنوب

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فريقًا تطوعيًا من شباب مدينة أبنوب قام بجهود عديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته، مثل توفير أسطوانات الأكسجين والأدوية للمصابين، وتغسيل وتكفين الموتى.

وأشاد المحافظ بجهود الفريق التطوعي وحرصه على الانخراط في متطلبات مجتمعه، والوقوف بجانب الدولة في كافة مجالاتها، وهو ما ظهر جليًا في حضوره القوي والفعال في تلك الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد خلال مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لكافة أنواع المشاركة المجتمعية، خاصة الفرق والهيئات التي تعمل فعليًا على أرض الواقع لتقديم خدمات للمواطنين بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، وتذليل العقبات التي قد تقف أمام مثل هذا الأنشطة التطوعية.