محافظ أسيوط يكرم فريق "صوتك مسموع" لجهوده في حل مشاكل المواطنين

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فريق مبادرة "صوتك مسموع" بالمحافظة، لدورهم في تسريع الاستجابة السريعة لشكاوى ومقترحات المواطنين، عبر المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتلقي شكاوى المواطنين، من خلال كافة وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتس آب" والخط الساخن.

وأكد محافظ أسيوط أهمية التواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم واستفساراتهم ومقترحاتهم بصفة مستمرة، والتعامل معهم وإيجاد الحلول من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها مبادرة "صوتك مسموع" في التعامل مع الشكاوى والمقترحات التي تلقتها من المواطنين، وسرعة الاستجابة لها.

وأضاف المحافظ إنه تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، للتيسير عليهم في وصول أصواتهم وشكواهم بكافة الطرق التى تناسبهم، ومنها تخصيص رقم "واتس آب" على الرقم (01150606783)، وكذلك الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "صوتك مسموع" (ww.facebook.com/sotakmasmwo)، إضافة إلى الخط الساخن (15330)، والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.