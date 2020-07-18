محافظ أسيوط يبحث مع وكلاء "التموين" بالوجه القبلي آليات توفير السلع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، وكلاء وزارة التموين لمحافظات الوجه القبلي، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة، لمناقشة التفويضات الخاصة بأصحاب المخابز مع شركة اتحاد بنوك مصر وبنك الاسكان والتعمير والغرفة التجارية المصرية.

جاء ذلك بحضور محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ووكلاء وزارة التموين بمحافظات بني سويف وقنا والأقصر والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر، ومندوب شركة بنوك مصر وبنك الإسكان والتعمير، وأمين صندوق الغرفة التجارية بأسيوط.

واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – جهود الدولة فى قطاع التموين وتوفير السلع والمواد الغذائية واللحوم بالأسواق، وتخفيض أسعارها لسد احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الاستعداد لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

كما ناقش الاجتماع استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من قبل الدولة لمستحقي الدعم، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية، واستخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن إطلاق وزارة التموين لمبادرة السيارات المجهزة والمبردة لطرح اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك الطازجة والخضروات المجمدة بمحافظات الصعيد، وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق الحر، ليتم العمل بها في الميادين والقرى والأماكن التي لا وجود بها لمنافذ بيع السلع الغذائية، لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب.

وتطرق الاجتماع إلى تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وتشغيل فروع مشروع "جمعيتي" على مستوى محافظات الجمهورية لشباب الخريجيين.

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