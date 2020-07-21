شاهيناز تطرح "توتة توتة" من ألبوم حياتي أحلى غدا

تطرح الفنان شاهيناز، غدا، أغنيتها الجديدة "توتة توتة"، من ألبومها الجديد "حياتي أحلى"، الذي بدأت فى طرح أغنياته منذ عدة أسابيع، ومن المقرر أن تطلقها عبر قناة مزيكا.

كانت شاهيناز، طرحت منذ أيام أغنية "حياتي أحلى"، وحققت نسب استماع ومشاهدة مرتفعة، بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد عبدالحميد، وألحان وتوزيع آدم حسين.

ويقول مطلع الأغنية: "في إيه بقى متبعد كده، وبطل بقى عمايلك معايا، قلبي أنا، مش حمل ده لحسن أحبك في النهاية، ما تقولي عايز إيه غيرت حالي ليه، وبعدين معاك ابعد عنيك عن قلبي وارحمني وكفاية، خلتني اعيش، إحساسي بيك والقلب عجباه الحكاية".

يذكر أن ألبوم شاهيناز، كان من المقرر طرحه مع بداية العام الجاري، ولكن بسبب أزمة كورونا، يجري طرحه على عدة مرات.

https://www.facebook.com/shahinaz.officialpage/videos/664661140788849/?eid=ARBF1jAmq-kwvbyX0EdKRlvzbZff5JN-lPeZpC3j6Gln0iBImsl5AZjUbXQb-P2iYVNfpo7LZ8osfy0E