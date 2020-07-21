ترامب: التصويت عبر البريد سيؤدي لإجراء انتخابات "فاسدة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى إجراء أكثر انتخابات فاسدة ومزورة في تاريخ الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكتب "ترامب" في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "التصويت عبر البريد إذا لم تغيره المحاكم سيؤدي لإجراء أكثر انتخابات فاسدة في تاريخ بلادنا.. انتخابات مزورة"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ووضع "فيسبوك"، اليوم، ملحوظة عن "معلومات عن الاقتراع" على منشور للرئيس ترامب.

وأحالت الملحوظة التي أرفقها "فيسبوك" بالمنشور، المستخدمين لتفاصيل من موقع إلكتروني للحكومة الأمريكية على الإنترنت بشأن كيفية التصويت في انتخابات 2020.

ولطالما انتقد الرئيس الأمريكي الانتخابات بالمراسلة، معتبرًا أنها قد تفتح الباب أمام عمليات تزوير.

وكان موقع "تويتر"، المفضل لدى ترامب، قد قام بخطوة مماثلة لخطوة "فيسبوك" في مايو الماضي، حيث أضاف إلى اثنتين من تغريدات الرئيس الأمريكي عبارة "تحقّقوا من الوقائع".

وكانت التغريدات تشير إلى أن الاقتراع عبر المراسلة ينطوي حتمًا على "تزوير"، وأثر هذا التصرف من "تويتر"، اتهم ترامب الموقع بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبتقويض حرية التعبير في الولايات المتحدة.

من جهته، بقي "فيسبوك" لفترة طويلة متحفظًا على اتباع خطوات مماثلة لـ"تويتر" لدعوة مستخدميه إلى التحقق من صحة بعض المنشورات.

وجدد ترامب، أمس الاثنين، التعبير عن ثقته بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن استطلاعات الرأي التي تشير لفوز محتمل لمنافسه جو بادين "مزيفة وغير صحيحة".

وقال "ترامب" في حوار مسجل مع برنامج "فوكس نيوز سانداي": "لن أخسر الانتخابات لأن الاستطلاعات غير حقيقية، وكانت كذلك في انتخابات 2016 لكن هي الآن مزيفة أكثر".