حلمي النمنم: المواطن المصري هو العمود الفقري للدولة منذ 2013

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن المواطن المصري هو العمود الفقري للدولة المصرية منذ عام 2013 حتى الآن.

وأضاف النمنم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدم برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن المواطن المصري هو الذي ساند دولته في أصعب اللحظات والقرارات واستدعى المؤسسة العسكرية لكي تقف في جواره في 30 يونيو 2013.

وتابع أن الشعب المصري خرج لكي يفوض رئيس الجمهورية في نفس العام وكلفه وأمره بمحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن المواطن المصري يقدم أبناءه للقوات المسلحة والداخلية للدفاع عن الوطن.

وأردف: "المشكلة ليست في المواطن، لكنها في بعض أجنحة النخبة، وعندما وقعت هزيمة 67، طالبت بعض أجنحة النخبة بأن يترك عبدالناصر الحكم وأن تذهب مصر للتفاوض مع دولة الاحتلال وهو نفس ما طالبت به جولدا مائير".

وأوضح: "هذه الأجنحة من النخب ليست مؤثرة في الداخل، لكن في الخارج لهم خيوط مع أنظمة دولية معادية لمصر وتساعدهم ضد مصر، ومطلوب من القوة الناعمة والخشنة بأن تقف معًا وتؤدي دورًا واحدًا وأن يتضافرًا معًا في مساندة والدفاع عن هذا الوطن".