حلمي النمنم: العدوان التركي أخطر من العدوان الثلاثي على مصر

حذر الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، من الحياد في القضايا الوطنية في هذه اللحظة من عمر الوطن، خاصةً بعدما فوض البرلمان، القوات المسلحة بالتدخل في ليبيا للتصدي للغزو التركي.

وقال النمنم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدم برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، إن الحياد نوع من المخدر أو الأفيون التي تقدمه القوى المعادية لتخدير الأطراف الوطنية، على غرار ما حاولوا فعله في الأحداث الإرهابية.

وأوضح، أن المشروع التركي العثماني يهدف إلى إزالة اسم مصر من الخريطة لضمها إلى الدولة العثمانية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع كان موجودًا قبل أردوغان، لكن الأخير عبر عنه بصراحة.

وتابع، أن نجم الدين أربكان عندما طلب زيارة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في تركيا، وذهب الأخير إليه، طلب منه الإفراج عن كل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وفي نفس السنة حدثت مشاكل بين سوريا وتركيا، حيث استعانت الأخيرة بسلاح الجو الإسرائيلي، وأرسل تهديد مباشر للرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد: "اتقاله يا تخرج الإخوان من السجن وتوليهم مناصب أو هنجيب لك الإسرائيليين عندك، وفاروق الشرع وزير الخارجية في أواخر عهد الرئيس حافظ الأسد حكى عن تلك الواقعة في مذكراته".

وأشار "النمنم" إلى أن الطيران البريطاني الذي ضرب مصر في العدوان الثلاثي انطلق من قاعدتين، من تركيا ومالطا، مشددًا على أن العدوان التركي أخطر من العدوان الثلاثي والعدوان الإسرائيلي، حيث أن تركيا تستهدف أن تتحول مصر إلى مجرد رقم في الولايات التابعة لها.