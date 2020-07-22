ضوابط تطبيق التباعد الجسدي والحد من الزحام بالمنشآت الرياضية

أعدت وزارة الشباب والرياضة، دليل يتضمن إرشادات وتعليمات لجميع الهيئات الرياضية سواء كانت لجنة أوليمبية، بارالمبية، والاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية والأندية الرياضية ومراكز الشباب والأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، راعت فيها الوزارة جميع الضوابط والتعليمات ذات الصلة والصادرة عن وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية.

وتقوم كل هيئة رياضية أو شبابية أو منشآة تمارس النشاط بتنفيذ هذه الضوابط العامة وإعداد تعليمات وضوابط داخلية بما يتفق مع أهدافها والغرض الذي أنشئت من أجله وحتى يتحمل كل طرف من الأطراف المسئوليات الموكلة إليه وفقا لأحكام القانون باعتباره الجهة المعنية المسئولة عن شئون اللعبة أو المؤسسة الرياضية.

ويأتي ذلك نفاذا لما تقدم وبموجب الاختصاص المعقود دستوريا لوزارة الشباب والرياضة بموجب نص المادتين رقمي 82، 84 مدن الدستور، والقانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن الرياضة، والقانون رقم 218 لسنة 2017 بشأن الهيئات الشبابية.

وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي، ضوابط تطبيق التباعد الجسدي والحد من الزحام بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة بالدليل الاشترشادي الخاص بها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الإجراءات الاحترازية لتطبيق التباعد الجسدي والحد من الزحام بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية

ـ الالتزام الكامل بعدد الأفراد داخل المنشأة والتركيز على الحفاظ على مسافة لا تقل عن 2 : 3 أمتار بين الأشخاص.

ـ عقد أنشطة اللياقة البدنية أو الفصول في الهواء الطلق والأماكن جيدة التهوية إن أمكن ذلك، أما في صالات اللياقة البدنية أو الجيمات التي لا تمتلك تلك المساحات فيراعى التعقيم والصيانة الدورية مرتين أسبوعيا على الأقل مع الحفاظ على مسافة آمنة بين الأعضاء والمدربين لا تقل عن 3 أمتار.

ـ الالتزام بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الأجهزة المستخدمة في التدريبات.

ـ حظر الرياضات التلامسية التي تنطوي على مشاركين أو استخدام معدات مشتركة أو مساعدة الزميل في رفع الحمل، لحين صدور تعليمات أخرى.

ـ يفضل السماح باستخدام الصالات الرياضية للرياضات غير المتصلة أو تنمية المهارات الفردية التي لا تتطلب الاتصال بأشخاص.

ـ للحصول على تدريب شخصي، المدرب الخاص يجب مراعاة الاجراءات الاحترازية والمسئولية تقع كاملة على عاتقه، مع الحفاظ على المسافة الأمنة بينه وبين المتدرب.

ـ يجب على المدرب والعميل غسل اليدين جيدا بالصابون، والماء الدافئ، أو استخدام معقم اليدين الكحولي مباشرة قبل جلسة التدريب وبعدها.

ـ يحظر على المنشأة استقبال الأعضاء أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية.

ـ تقديم إقرار من المترددين أنهم لا يعانون من أي أمراض ويوقع الكشف الطبي الظاهري عليهم بمعرفة الطبيب الخاص بالمكان.

وكان صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة انحاء الجمهورية، وما تليها من قرارات في هذا الشأن وكذا القرار الصادر عن الاجتماع السابع لمجموعة أزمة فيروس كورونا المستجد المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 3 / 6/ 2020، بالموافقة على جميع الاجراءات والارشادات الصحية والوقائية والمراحل التنفيذية لعودة النشاط الرياضي والمعروض من قبل اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.