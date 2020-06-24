"الشباب والرياضة" بجنوب سيناء تستعد لعودة الأنشطة الرياضية على 3 مراحل

أكد محمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء،أن العمل يجري تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد استعدادا لعودة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب والأندية.

وأوضح وكيل الوزارة أن العمل سيجري على ثلاث مراحل طبقًا لخطة وزارة الشباب والرياضة، لمواجهة فيروس " كورونا" المستجد، الأولى مرحلة الاعداد والتنفيذ لعودة الأنشطة الرياضية وتحصيل الاشتراكات، وجاري العمل بها حتي 30 يونيو الجاري، والمرحلة الثانية تبدأ من 1 يوليو حتي 30 يوليو المقبل، وفيها يبدأ الأنشطة التدريبية، و المنافسات الرياضية الغير تلامسية.

وأشار الى أن المرحلة الثالثة يجري فيها ممارسة الرياضيات المختلفة، وفقًا لطبيعة كل لعبة ومكان ممارستها تدريجيًا، من محدودة التلامس، ثم متوسطة التلامس، فشديدة التلامس، لنصل إلى المنافسات الرسمية، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة، في ضوء قرارات لجنة الأزمات، بمجلس الوزراء ووزارات الصحة، والسكان، واللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة .