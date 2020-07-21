النهضة تهدد: لا استقرار في تونس إذا جرى استبعادنا من الحكومة

هددت حركة النهضة في تونس، اليوم الثلاثاء، بشكل شبه علني بزعزعة استقرار البلاد، في حال استبعادها من الحكومة المقبلة، وقال المتحدث باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إنه "لا استقرار في تونس إذا استثنت تشكيلة الحكومة المقبلة النهضة"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف الخميري، أن "الانتخابات قدمت المشهد الحالي الذي يطغى عليه طابع التشتت" وفق تعبيره.

وأكد الخميري، وجود مشاورات بين حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لاختيار الشخصية التي تتمتع بصفة توحيد التونسيين، على حد قوله.

وواصل نواب الحزب الدستوري الحر اعتصامهم في البرلمان التونسي احتجاجا على تأخر تحديد موعد جلسة عامة برلمانية، للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وللمطالبة بعدم إدخال من سمتهم الكتلة بـ"ذوي شبهة إرهاب" إلى أروقة المجلس.

وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان التونسي، نائب رئيس الحزب الدستوري الحر ثامر سعد، إن تونس تعيش شبه ديمقراطية.

وكشف سعد، خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الغنوشي رفض تحديد جلسة عامة للبرلمان للتصويت على سحب الثقة.

جدير بالذكر، أن تونس توجد أمام تحد جديد، بعدما بات كرسي رئاسة الحكومة شاغرا أثر استقالة إلياس الفخفاخ، مما سيدفع رئيس البلاد، قيس سعيد، لإيجاد مرشح توافقي في غضون شهر.