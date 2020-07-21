طرح البوستر التشويقي لفيلم الحارث تمهيدا لعرضه خلال العيد

قال محمد نصار المشرف العام على الإنتاج في شركة "سكوب"، إن الشركة أطلقت الملصق التشويقي الأول للفيلم، والمقرر عرضه في دور العرض والمنصات الإلكترونية، خلال عيد الأضحى.

وأضاف "نصار"، أن الفيلم مليء بالأثارة والتشويق، واستعانوا في صناعته بخبرات من هوليود، وانتهى المخرج محمد نادر من تصوير آخر مشاهده بمدينة الإنتاج الإعلامي منذ حوالي شهرين.

الفيلم من إنتاج شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين مثل أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلي الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البردويلي وعارفة عبد الرسول، وهو من تأليف محمد عبد الخالق وإخراج محمد نادر، وجرى تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى.