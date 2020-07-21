فيديو.. أحمد الفيشاوي ينشر كواليس "30 مارس" مع خالد الصاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو عبر حسابه علاى إنستجرام، جمعه بالفنان خالد الصاوي من كواليس فيلم "30 مارس".

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي في وقت سابق، عن كواليس أحد مشاهد فيلم "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسي، الذي يواصل تصويره حاليا بمنطقة الكيت كات.

وظهر الفيشاوي في الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ووجهه ملطخا بالدماء، ومازح متابعيه قائلا: "شوفوني وأنا ميت".

وكان المخرج أحمد خالد موسي صوّر عددا من مشاهد الفيلم بمنطقة مصر الجديدة، قبل أن ينتقل لمنطقة الكيت كات لاستكمال التصوير داخل النادي السويسري هناك.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أسماء أبواليزيد، أحمد خالد صالح، وندى موسى.