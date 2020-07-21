رئيس شعبة الذهب: "اللي معاه فلوس يشتري ذهب"

قال رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب يحدد في مصر بناءً على سعره العالمي وسعر الدولار أمام الجنيه، حيث إن سبب زيادة سعر الذهب خلال الفترة الحالية جاء بسبب تأثر بورصات الذهب العالمية، وأي سلبيات في الاقتصاد والحكومات تؤثر في الذهب.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه ونتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم لجأت بعض الدول إلى التكالب على شراء الذهب، وفي حال استقرت الحالة الاقتصادية بعد جائحة كورونا فسيعود سعر الذهب إلى ما كان عليه فيما سبق.

وأوضح أن فيروس كورونا أثر على الاقتصاد العالمي، وهناك الكثير من السلبيات التي ستحدث، ما دفع العديد لشراء الذهب: "الطلب متزايد عالميًا على الذهب، ومحليًا اللي معاه فلوس بس اللي بيشتري ذهب، واللي معاه فلوس لازم يشتري ذهب".

وأكد أن العالم سيدخل في أزمة اقتصادية كبرى، حيث جاءت زيادة أسعار الذهب كانعكاس طبيعي للمشكلة الاقتصادية التي يعاني منها دول العالم.