طمعا في "خاتم وحلق ذهب".. "صديق ابن الأخت" وراء مقتل مسنة بكفر الشيخ

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ من (مزارع، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه وفاة عمته (سن 84، ومُقيمة بذات العقار) وبها جرح بالرأس وسحجات متفرقة وسرقة مصوغاتها الذهبية "خاتم ، قرط".

تم تشكل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بكفرالشيخ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل، سبق إتهامه فى 7 قضايا).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أنه نظراً لوجود صلة صداقة بينه وبين إبن شقيق المجنى عليها وعلمه بإقامتها بمفردها، فعقد العزم على قتلها وسرقتها، وفى سبيل تنفيذ مخططه أعد سكين وتوجه إلى غرفتها، وحال قيامها بفتح باب الغرفة باغتها بالضرب على رأسها بمقبض السكين، فأودى بحياتها وإستولى على خاتم وقرط ذهبى كانت تتحلى بهما وفر هارباً، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.