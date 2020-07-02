مصر كلها خير.. تفاصيل اكتشاف "كنز ذهب" و"حقل غاز" في 48 ساعة

تأتي اكتشافات كنوز الموارد الطبيعية في مصر لتفتح أبوابا من الأمل في التغلب على التحديات التي تواجهها البلاد، وخصوصا في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، حيث شهد اليومان الماضيان، اكتشافين لموردين مختلفين، تأمل مصر أن يتسببا في إنعاش الاقتصاد الذي أنهكه الوباء المستجد.

وأعلنت شركة "إيني" الإيطالية، أمس الأربعاء، عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة امتياز شمال الحماد "بشروش" في المياه المصرية في دلتا النيل بالبحر المتوسط، حيث يقع الاكتشاف الجديد يقع على عمق 22 مترا وعلى بعد 11 كم من الساحل و12 كم من شمال غربي من حقل نورس، ونحو كم غربًا من حقل بلطيم جنوب غر وفقا لقناة "العربية".

وجرى اكتشاف البئر عمود غاز بسمك 152 مترًا داخل الأحجار الرملية في العصر الميسيني لتكوين أبو ماضي مع خصائص بتروفيزيائية ممتازة، لافتة إلى أنّه سيتم اختبار البئر للإنتاج، وهو يؤكد إمكانات الغاز والمتكثفات في المياه البحرية المصرية الضحلة.

وتستمر خيرات وثروات مصر الطبيعة في التواجد، حيث شهد أمس الأول الثلاثاء، الإعلان عن كشف تجاري جديد للذهب باحتياطي يتعدي المليون أوقية، والذي يعد نقطة تحول في قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر خلال الوقت الحالي، حيث تعتبر خطوة من استعادة القطاع بطريقة وقوته.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95% والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدى عشر سنوات قادمة أكثر من مليار دولار، يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقًا لتعاقدها مع شركة شلاتين.