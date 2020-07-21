رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى 23 يوليو

بعث رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس أندريه زكي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، متمنيًا لسيادتكم كل التوفيق في مواجهة التحديات الراهنة، ودوام حماية الحقوق التاريخية لشعب مصر العظيم، ونصلي إلى الله أن يحافظ على استقرارِ مصرنا الغالية وسلامتها".

وبعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.