رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى 23 يوليو

كتب:

الوطن
09:19 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
القس أندريه زكي

القس أندريه زكي

بعث رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس أندريه زكي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، متمنيًا لسيادتكم كل التوفيق في مواجهة التحديات الراهنة، ودوام حماية الحقوق التاريخية لشعب مصر العظيم، ونصلي إلى الله أن يحافظ على استقرارِ مصرنا الغالية وسلامتها".

وبعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.

اقرأ المزيد:

أندريه زكي: "30 يونيو" ثورة شعب ساندتها القيادة الوطنية المخلصة

القس أندريه زكي يترأس صلاة توديع رئيس مجمع الإيمان

الطائفة الإنجيلية تعلن دعمها الكامل للقيادة السياسية

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

"المركزي": تعطيل العمل بالبنوك الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو