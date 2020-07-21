محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وأكد المحافظ أن هذه الذكرى الوطنية الخالدة كانت وستظل إنجازًا وطنيًا بطوليًا حمل لوائه طلائع القوات المسلحة، والتي خرجت مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء الجيش الوطني القادر على حماية الوطن.

كما بعث المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء، وجموع الشعب المصري، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه أو سوء.