وزير المجالس النيابية: نظام الانتخابات المختلط هو الأنسب لمصر

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ورئيس اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ، إن النظام المختلط الذي يجمع بين الانتخاب بنظامي القائمة والفردي، والذي تم الأخذ به في القانون الأخير، هو الأنسب لمصر، مشيرًا إلى إعداد القانون بواسطة ائتلاف "دعم مصر" وهو ائتلاف الأغلبية.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية لـ"الوطن"، أن قانون تقسيم الدوائر، يتعلق بالدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وأن أعضاء البرلمان، هم الأجدر بإعداده، وهو ما حدث بالفعل، لأنهم الأكثر دراية بالدوائر والأقدر على التعبير عن نبض الشارع، وما يحتاجه وطبيعة كل دائرة.

وحول علاقته برئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، قال "فؤاد"، إنها على المستوى الشخصي طيبة جدًا، وذلك بحكم الخلفية القانونية والعمل المشترك، متابعًا: "الدكتور علي أستاذ كبير، وعالم فاضل، أدار المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي بحنكة واقتدار، وسواء اختلفنا داخل الجلسات أو اتفقنا، فالهدف والغاية في النهاية الذي يجمعنا هو الصالح العام، كما أن علاقتي كوزير في الحكومة مع النواب طيبة جدًا، وباب مكتبي مفتوح على مدار اليوم، وتواصلي دائم ومستمر معهم".