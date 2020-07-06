"ائتلاف دعم مصر" يكشف أسباب اتساع الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ

كشف النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن أسباب اتساع الدوائر المخصصة لمجلس الشيوخ جغرافيا، قائلا إن طبيعة نائب مجلس الشيوخ لابد أن يكون قيمة وقامة وليس معروفا على مستوى دائرة ضيقة بل على مستوى المحافظة بالكامل والوطن أيضا.

وأضاف "القصبي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أننا نشهد حاليا حراك في الشارع المصري للأحزاب، وهي تلك الأهداف التي نتطلع إليها، وهي استعادة قوة الأحزاب المصري في الشارع وبالفعل تتواجد مجموعة من الأحزاب للتنسيق لمحاولة الوصول لقائمة وطنية ولا يوجد إقصاء لحزب أو لفكر.

واشار إلى أنه لا يوجد أي مجلس وليس به أغلبية وإلا سيسقط هذا المجلس وأدواته لاتخاذ أي قرار، وكل حزب يسعى للأغلبية، وحزب مستقبل وطن يسعى لحالة من التوافق الوطني وقد يكون هناك تعاون مع أكثر من حزب، لافتا إلى أن نظرية وجود معارضة مقبولة وحريصين عليها طالما أن المعارض ينطلق من أساس وطني.