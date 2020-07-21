صور.. مستشار رئيس الوزراء يتفقد مستشفيي كفر الشيخ العام وبيلا المركزي

زار اللواء هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المشروعات القومية، اليوم الثلاثاء، مستشفى كفر الشيخ العام، وذلك للوقوف على حالة المبنى الإنشائية، حيث تابع أعمال إنشاء مبنى الدرجة الممتازة.

كما زار "السوداني" إنشاء مستشفى بيلا المركزي، الجاري إنشائه، والذي يعد أحد المشروعات القومية بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالجودة والسلامة والصحة المهنية داخل المبنى.

واستمع "السوداني"، لشرح من سوسن سلام وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، حيث أكدت أن محافظ الأقليم، وافق على تدبير الاعتمادات المالية اللازمه لاستئناف الأعمال في مشروع إنشاء مبنى الدرجه الأولى الممتاز والإداري بمستشفى كفر الشيخ العام، لتنفيذ أعمال الأساسات والدور الأرضي والأول علوى وتشطيبهما، مشيرة إلى استئناف الأعمال فى 16 أبريل الماضي، تحت إشراف وزارة مديرية الاسكان والمرافق.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن مشروع إنشاء مستشفى بيلا المركزي باعتماد مالي 337 مليون جنيه، ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لافتة إلى الانتهاء من الهيكل الخرساني للمبنى، وجارٍ حاليًا أعمال البياض واستكمال التشطيبات النهائية به.