رئيس نادي الشهر العقاري: تطوير 100% من المكاتب في أقل من عامين

قال الدكتور ضيف الله النجار، رئيس نادي الشهر العقاري، إن اتخاذ وزارة العدل قرارا بتحويل الشهر العقاري إلى إلكتروني وإلحاق التطوير به هو إجراء شجاع وقوى انتظره الكثيرون لتهسيل إجراءاتهم من الشهر العقاري.

وأضاف النجار، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن موظفي الشهر العقاري أبدوا استعدادتهم ومكوثهم في عملهم لساعات عدة لإتمام عمليه التطوير تسهيلا عليهم وعلى المواطنين: "التجربة نتيجتها أن الناس على الأرض شايفين أن فيه تطوير"، موضحا أن هناك خطة لتطوير كل مكاتب الشهر العقاري، وسيتم إنجاز ذلك في إطار عام ونصف كحد أقصي: "كل الناس هتحس بالتطوير".

وأكد أن القيادة السياسية قد عقدت العزم على تطوير كافة مكاتب الشهر العقاري لتحقيق سهولة أكبر للمواطنين في استخراج أوراقهم، حيث أنه سيتم ربط مكاتب الشهر العقاري بكافة مؤسسات الدولة لتسهيل استخراج الأوراق الحكومية على المواطنين، حيث ستخرج جميعها من جهة واحدة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذها وزارة العدل عدلت كثير من الزحام والإجراءات المتخذة من الوزارة غير مسبوق، متابعا أن الشهر العقاري الجهة الوحيد التي لابد أن يذهب المواطن لها بنفسه لعمل أي إجراء في هذا الشأن.