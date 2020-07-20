وزارة العدل تطلق 14 خدمة إلكترونية لمنع التكدس بمكاتب الشهر العقاري

كشف المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، تفاصيل تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، الذي يعمل عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد، موضحًا أنه تم إطلاق خدمة التوثيق على بوابة مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم 14 خدمة منها التوكيلات.

وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن هذه الخدمات تمثل 70% من المعاملات ذات الطلب الكثيف على مكاتب الشهر العقاري، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ليس جميع التوكيلات يمكن إلغاؤها من طرف واحد.

وأوضح مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، أنه يتاح للمواطن من خلال هذا التطبيق معرفة أقرب شهر عقاري ومدى الزحام فيه، فهناك 43 مكتبًا عبر هذا التطبيق للاستعلام عن الزحام فيهم أو الحجز، ويتم الحجز في مكاتب الشهر العقاري ودفع الرسوم بالهاتف، وهناك من الخدمات تم إنجازها في الشهر العقاري يتسنى للمواطن الشعور بها.