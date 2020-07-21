عضو لجنة تطوير الشهر العقاري: "إتمام العمل معجزة من المعجزات"

قال أشرف فليفل، عضو لجنة وزارة العدل لتطوير الشهر العقاري، إن قرار إلغاء الدفاتر في الشهر العقاري كان شيئا غير متوقع في وزارة العدل، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إلغاء الدفاتر على وزير العدل وهو ما أكد ضرورة التجربة قبل تعميمها لتلافي المشكلات التي من الممكن أن تحدث في أكثر من 450 مكتب للشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

وأضاف "فليفل"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه قد تم التجربة على مستوى 10 مكاتب للشهر العقاري في مصر وأثبت نجاحها حتى تم تعميم التجربة، موضحا أن الوزارة باتت تقدم ما يقرب من 14 خدمة بشكل إلكتروني تماما لكافة المواطنين ومنها التوكيلات: "معجزة من المعجزات".

وأكد أن هناك بعض مكاتب الشهر العقاري لا تصلح للتطوير، حتى اهتمت وزارة العدل بها لتقديم خدمة محترمة للمواطنين ولتسهيل الإجراءات عليهم: "احنا بندر دخل جيد للبلد، وفيه أراضي مخصصة في محافظات كتيرة بمساحات"، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإطلاق برنامجين جدد على الهواتف الذكية تسهيلا على المواطنين في ذلك الإطار.