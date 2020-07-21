تركيا تسعى لجلب مرتزقة صوماليين إلى ليبيا بمساعدة قطر

اتصالات مكثفة بين قطر وتركيا، لتمويل الحرب في ليبيا، ودراسة إرسال "مرتزقة من الصومال"، هذا ما أشار إليه موقع "ليبيا ريفيو"، الذي لفت إلى أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، المفاجئة إلى الدوحة، جاءت بعد يوم واحد من إصدار وزارة الدفاع الأمريكية، تقريرا كشف أن تركيا أرسلت نحو 4000 مرتزقا سوريًا، لدعم الوفاق.

وذكر تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، أن التحليلات تُشير إلى أن تقرير البنتاجون، ربما دفع "أكار" إلى زيارة الدوحة، لبحث استخدام مرتزقة غير سوريين لتخفيف الضغط الدولي، والانتقادات على تركيا لاستخدامها المرتزقة السوريين، وأن التحليلات ربطت الأمر بقطر لكونها قاعدة لتدريب مرتزقة صوماليين ونقطة انطلاق لتوزيعهم صوب مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير، أن عددا من المخابرات الصومالية الخاضعة تماما لقطر بعد تعيين مذيع الجزيرة السابق "فهد ياسين" لرئاسة لوكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية، أرسلت عددا من الضباط لتلقي تدريبات في قطر، بغرض استغلالهم في مناطق الصراع في أفريقيا والشرق الأوسط، تحت إدارة قطرية وتركية.