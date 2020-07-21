الحكومة تقترض 42 مليار جنيه محليا مقابل أذون خزانة اليوم

جمعت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 42 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 91 و273 و182 و364 يوم بأسعار فائدة تراوحت بين 13.29% 13.48%.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، أصدرت وزارة المالية أذون خزانة أجل 91 يوم بقيمة 8 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.2%، في حين أصدرت أذون خزانة أجل 273 يوم بقيمة 10 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.38%، إلى جانب إصدار أذون خزانة أجل 182 يوم بقيمة 9 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.38% وأخيرا أصدرت أذون خزانة أجل 364 يوم بقيمة 14.8 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.48%.

وتستهدف الحكومة وفقا للموازنة العامة للدولة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

ويطرح البنك المركزي المصري، أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية في مزادات أسبوعية أو يومية بحسب حاجة الوزارة إلى تدبير نفقات الموازنة العامة للدولة.