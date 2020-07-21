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العراق: جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل شبكة تابعة لـ"داعش" في صلاح الدين

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(أ.ش.أ)
09:07 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
عناصر من تنظيم داعش الإرهابي

عناصر من تنظيم داعش الإرهابي

اعتقلت قوات الأمن العراقية، اليوم، شبكة تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي، في محافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على عنصر إرهابي وفق المادة (4) إرهاب في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، بحوزته عدد من الأسلحة والاعتدة وشرائح هاتف متعددة، وفي الوقت ذاته تمكنت قوات مكافحة الإرهاب أيضا من الإطاحة بالعنصر الثاني لهذه الشبكة في تكريت بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف رسول، أن "جهاز مكافحة الإرهاب واصل عمليتهم بتفكيك الشبكة الإرهابية بعد تمكنهم من إلقاء القبض على العنصر الثالث في محافظة كركوك بعد كمين محكم أعد له".

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