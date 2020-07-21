وزير الري الأسبق: إثيوبيا تسعى لبيع المياه لمصر

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا تسعى إلى شراء مصر لحصتها المائية في نهر النيل.

وذكر "علام" أن إثيوبيا تخطط لأن تتاجر في المياه، كما تتاجر بعض الدول في النفط، وهو ما أعلنته صراحة في الكثير من المواقف والمؤتمرات.

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن إثيوبيا تحاول إجبار مصر على الموافقة على اتفاقية "عنتيبي" لإعادة توزيع حصص المياه مرة أخرى على الدول الواقعة بمجري نهر النيل، موضحًا أن مصر لها حق تاريخي في النهر منذ أيام الفراعنة وليس من أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وما تطالب به إثيوبيا من منع حصة مصر من نهر النيل خلال الفترة الراهنة هو مطلب غير عادل، وغير منصف في القواعد الدولية.

ووصف الأسلوب المصري في التعامل مع أزمة السد الإثيوبي الحالية بـ"المميز"، وذلك لاتباع القيادة السياسية أسلوب "النفس الطويل"، حيث بدأت تلك الأزمة مع مطلع عام 2011، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوي الدولية المتربصة بمصر من مختلف الجبهات، وهو ما تعيه مصر جيدًا وتتصرف وفق إجهاض تلك الخطة.

وتابع: "المذكرات المقدمة لمجلس الأمن كانت في منتهي القوة ودعمتها السودان، ولكن هناك مواقف غير مفهومة من قبل مجلس الأمن بخصوص أزمة السد"، موضحًا أن الداخل الإثيوبي يعاني من تمزق كبير جدا، وصراعات قبلية للسيطرة على الحكم، وهي من المشكلات الكبرى أمام رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي "بيحاول يجس النبض بمحاولة الإعلان عن ملء سد النهضة".

وفند: "الإدارة المصرية واعية وقليلة الكلام وكثيرة الفعل، واختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح مصر، والوضع يتطلب الصبر والحنكة، ومعانا ورقة قوية جدًا وهي فريق التفاوض المصري، وأنا مش قلقان على أي شئ ممكن يعملوه، ومصر تبحث عن حل شامل وليس جزئي كما طلب أبي أحمد اليوم".