مصطفى الفقي: السد الإثيوبي كيدي بامتياز ومحاولة للضغط على مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ومدير مكتبة الإسكندرية، إنه يجب علينا تسمية سد النهضة بـ"السد الإثيوبي"، لأن كلمة "النهضة" خادعة، لأنها توحي بأن أثيوبيا ترغب في نهضة بلادها ومصر تمنعها، وهو أمر يختلف تماما لأن ما يحدث هو محاولة لسرقة المياه المصرية والعبث بنهر النيل.

وأضاف "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن السد الإثيوبي هو سد كيدي بامتياز ولا يتعلق بملف الكهرباء أو غيره ولكن هي عملية سياسية بحتة لمحاولة تطويق مصر والضغط عليها من كل اتجاه.

واوضح أن السد دخل في مرحلة مزعجة وكل يوم يراهنوا على أنهم سيبدأون في عملية ملء السد، وهي محاولة لاستفزاز مصر ودول أخرى مثل السودان، وهذا الأمر لا يمكن ان يستقيم معه علاقات طيبة أو حوار ممكن أو تفاوض محتمل.

وتابع: "أرى أن موضوع السد دخل في حارة سد لأن الإثيوبيين لما لديهم ربما من بعض العداء لأشياء في مصر تاريخيا وهناك إحساس بالدونية أمام مصر وإمكانيتها وقدرتها، ويعتقدون أن من أحدث ذلك هو مياه النيل فقط وليس العبقرية المصرية أو الحضارة المصرية".