مسؤول سوداني سابق يرصد حقائق مرعبة للنيل تؤكد بدء ملء السد الإثيوبي

قال الدكتور أحمد المفتي عضو لجنة التفاوض السودانية السابق، إنه رصد عددا من الحقائق وصفها بالمرعبة حول تصريف النيل الأزرق خلال الأيام القليلة الماضية، مقارنة بالعام الماضي بسبب بدء ملء السد الإثيوبي، تم رصدها رسمياً في عدد من السدود السودانية أول أمس الأحد.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن تصريف سد الروصيرص السوداني على النيل الأزرق بلغ 124 مليون مليون متر مكعب مقارنة بـ 448 مليون مليون متر مكعب العام الماضي، فيما بلغ تصريف سد سنار 73 مليون متر مكعب مقارنة بـ 373 مليون مليون متر العام الماضي.

وأضاف المفتي أن ارتفاع منسوب النيل الأزرق في الخرطوم بلغ 12 مترا، مقارنة بـ 14.6 متر العام الماضي، مؤكداً أن السبب المباشر للانخفاض، هو بدء ملء سد النهضة بدون تنسيق، وبدون اتفاق ملزم مع دولتي السودان ومصر.

وكانت وكالة الأنباء السودانية قد نقلت أمس عن مصدر مسؤول بوزارة الري والموارد المائية في السودان قوله إن خروج بعض محطات المياه في الخرطوم من الخدمة مؤقتاً يعود لعوامل عديدة ليس أهمها تأثير سد النهضة، مضيفاً أن مناسيب النيلين الأزرق والأبيض والنيل الرئيسي خلال شهر يوليو الجاري أعلى منها في يونيو الماضي التي لم تواجه محطات المياه خلالها أية مصاعب.

وبحسب الوكالة السودانية، دعا المصدر، الإدارات المختصة في وزارة الري والموارد المائية وهيئة مياه ولاية الخرطوم لتحسين تبادل المعلومات وإحكام التنسيق فيما بينها بما يضمن أفضل أوضاع التشغيل لمحطات مياه الشرب في المستقبل.

ومن المقرر عقد قمة أفريقية مصغرة بين رؤساء الدول الثلاث، بالإضافة إلى رئيس جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلن به وزير الري السوداني بداية الأسبوع الحالى، وذلك لبحث حل النقاط الخلافية العالقة بين مصر والسودان وإثيوبيا.