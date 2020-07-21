دبلوماسي سابق: مفاوضات السد الإثيوبي مستمرة حتى الوصول لحل

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السابق، إنه من السابق لأوانه تقييم ما حدث اليوم في القمة التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة الاتحاد الإفريقي المصغرة حول السد الإثيوبي، لحين إصدار البيان الختامي، حيث من المتوقع استمرار المفاوضات لحين إنهاء تلك الأزمة: "لو فيه أمل يجب أن نتتبعه حتى نصل إلى النهاية".

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المفاوضات المائية تعد مفاوضات شاقة على كافة الأطراف، ولا يجوز لأي دولة أن تفرض إرادتها على الآخرين، موضحًا أن مصر ضد ملء السد الإثيوبي بإرادة منفرده، والقضية ليست قضية ملء السد، بينما تظل الأزمة في الملء بشكل منفرد.. مؤكدًا أن هناك إمكانية للتوصل إلى حلول بشأن مفاوضات السد الإثيوبي.

وحول الشائعات التي يتداولها البعض بملء إثيوبيا للسد حاليًا فستظهر أعراضه على مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول السد يجب أن تكون على أساس منفعة متبادلة، ولا يمكن البدء في ملء السد بقرار أحادي دون التوصل لاتفاق: "الاتفاق حول قواعد ملء السد الإثيوبي سيضمن حق إثيوبيا في تحقيق أهدافها التنموية".

وتابع: "تلك المعادلة هي معادلة (رابح رابح) لابد أن تتمسك بها الأطراف حتى تكون المياه أداة للتعاون وليس للخلاف، ومادام الاتحاد الإفريقي معني بأزمة السد فتلك المفاوضات مازالت محل احترام واهتمام الجميع".