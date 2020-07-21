التموين تكشف ضوابط نقل البطاقات من محافظة إلى أخرى

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين، إجراءات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الإجراءات اللازمة لنقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى، وفقا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقاريء على مدار الساعة.

إجراءات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

ـ الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التموين https://www.tamwin.com.eg/Pages/Gov_To_Gov.aspx.

- الموافقة علي نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة.

ـ يقوم المواطن بإدخال رقم البطاقة التموينية والمحافظة التابع لها ثم الضغط على خانة دخول.

ـ ظهور اسم أحد أفراد البطاقة والمطلوب إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

ـ إدخال رقم الهاتف المحمول المقبول على البطاقة المسجل مُسبقًا ويظهر منه آخر 3 أرقام.

ـ تظهر بيانات البطاقة التموينية والرقم القومي، اسم أحد المستفيدين والمحافظة التابع لها وحالة البطاقة التموينية، ويقوم المواطن باختيار المحافظة والإدارة والمكتب والتاجر.

ـ يتم إرسال كود تحقق على الموبايل الخاص بالمواطن، وعلى المواطن كتابة كود التحقق المرسل له في شاشة التسجيل الخاصة.

ـ يتم كتابة كود التحقق المرسل علي رقم المحمول المقبول في مدة لا تزيد عن 3دقائق وسيتم خصم جنيها من الدعم المقدم للمواطن في حالة الموافقة يتم الضغط علي خانه إرسال.

ـ في حالة انتهاء المدة المتاحة لكتابة، رقم التحقق، ولم يتمكن المواطن من إدخال كود التحقق، يمكن للمواطن الضغط على إرسال، كود التحقق مرة أخرى وإدخاله.

ـ في حالة أن البيانات المدخلة صحيحة، يحب الضغط على نقل من محافظة إلى أخرى للتفعيل.