تعرف على خطوات التصالح في مخالفات البناء والجهات المستقبلة للطلب

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان حددت الجهات التى تقبل طلبات التصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة الراهنة بمختلف المحافظات، والمراحل التى يمر بها طلب التصالح.

وأضاف قاسم لـ "الوطن"، أن هناك أربع جهات تتلقى طلبات التصالح للتسهيل على المواطنين، علاوة على وجود 8 خطوات يمر بها طلب التصالح وهى كالتالى:

الجهات التى تقبل طلبات التصالح

-الوحدات المحلية بالمحافظات

-جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية

- الهيئة العامة للتنمية السياحية

- الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وفيما يتعلق بمراحل التصالح فهى كالتالى،

- تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة

- سداد رسم الفحص

- دفع مبلغ جدية التصالح

- دراسة طلب التصالح لإصدار قرار بالقبول أو الرفض

-تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفق سعر المتر لكل منطقة

-حال قبول الطلب يتم الدفع نقدا أو بالتقسيط

- التأكد من طلاء كافة الواجهات للعقار بالمدن.