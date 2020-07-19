"التنمية المحلية": مقيم العقار المخالف هو المسؤول الأصيل أمام الجهات المسؤولة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، إن من صدرت باسمه الرخصة وبنى البناء المخالف هو المسؤول مسؤولية أصيلة عن هذه المخالفة، وبعدها باع للملاك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "من أقام العقار هو المسؤول الأصيل عن اتمام عملية التصالح، والمسؤولية التضامنية بين ملاك الوحدات بشأن إبلاغ الجهات المسؤولة عن الشخص الذي باع الوحدات، وهذا الشخص سيكون مطالبًا بالتصالح".

وتابع: "أغلب المخالفات التي تمت من قبل سُدد أجزاء منها، وتخفض قيمة طلب التصالح منها ويقسط أقساط ربع سنوية على 3 سنوات دون فوائد بنكية".

وأردف أن فلسفة هذا القانون إصلاح سياسات خاطئة لسنوات ماضية عديدة، وجعل كل ما هو غير مشروع، مشروع بعد فترة من الزمن، مشددًا على أن الدولة تتعامل بكل حزم وحسم: "الدولة مش بتطبطب، والقانون وُجد ليحل الأزمة، الدولة المصرية مش هتيجي على ولادها، مصر دوما حريصة على ولادها ولن يضار شخص طبيعي، بخلاف الفاسد أو مرتكب المخالفة".