مديرية أمن القاهرة تجري حركة تنقلات لرؤساء المباحث ومفتشي القطاعات

أجرت مديرية أمن القاهرة، حركة تنقلات داخل أقسام الشرطة وتم تصعيد المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة الى مفتش مباحث شبرا، والمقدم محمد الشموتى رئيس مباحث بولاق آبو العلا إلى مفتش مباحث الشروق وبدر، وتم تصعيد المقدم أحمد عبد العزيز إلى المتاجر، كما تم إجراء عمليات نقل لمأمورى وعدد من النواب لأقسام الشرطة.

وشملت الحركة تعيين العميد عمرو عويضة مأمور قسم المقطم، والمقدم محمود إسماعيل رئيسا للمباحث، والنقيب فتحى مصيلحى رئيس العملياتالنقيب صلاح فتح الله معاون الضبط بقسم المقطم.

كما عين المقدم أحمد وجيه رئيسا لمباحث مصر الجديدة، والعقيد أحمد سمير مفتش لفرقة الجنوب، والعقيد محمد الأتربي مفتش بفرقة الوسط، والمقدم إسلام عبد العال رئيس مباحث باب الشعرية، والمقدم أحمد فوزي رئيس مباحث الوايلي.

كما شملت الحركة تعيين المقدم رامى الجمل لتامين الطرق، والمقدم ابراهيم سليم بفرقة الشمال، المقدم أحمد قدري رئيس مباحث الدرب الاحمر، والمقدم مجدي عرفة الضاهر، الرائد حسن خيري بقسم المرج، والعقيد محمد المعداوي مفتش لفرقة الزيتون، والمقدم محمود ابو الحسن رئيسا لقسم حدائق القبة ، والمقدم امين عبد الحافظ رئيسا لقسم الزاوية الحمراء، والمقدم مصطفي الشعبيني رئيس مباحث الزيتون، والمقدم شادي الشاهد بقسم مصر القديمة، والمقدم إسلام مقبل بقسم شرطة مدينة نصر 2، والمقدم شريف الوكيل رئيسا لقسم بولاق آبو العلا.