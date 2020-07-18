أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة ويضبط الجناة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص، بدائرة قسم الزاوية الحمراء، وإلقاء القبض على الجناة.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")، وباستكمال الفحص، تم تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنه (مسجل شقى خطر- مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده والمتوفى بالشقة محل سكنه، بصحبتهما (3 أشخاص آخرين "لإثنين منهم معلومات جنائية") لتعاطى المواد المخدرة، شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة، عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين، توفى إثرها، فاختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من الجثمان، خشية افتضاح أمرهم، وفى سبيل ذلك، استعان بأحد المتهمين لحمل الجثة، والتخلص منها بمكان العثور عليها.

تم بإرشاده ضبط باقى المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بإعترافات المتهم الأول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.