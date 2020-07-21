البابا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو: نستكمل الثورة الآن

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، وكافة القوى الوطنية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وقال البابا، إن تلك الثورة جسدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والكرامة والاستقلال، مضيفًا: "لا نزال نستكملها الآن، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها وطننا الغالي، حتى تصبح مصر واحة للحرية والسلام، ورمزًا للتقدم والتنوير فى العالم أجمع".

واختتم البابا تهنئته بالقول: "دمتم في سلامٍ، ودامت بلادنا في وحدة ونماء وبركة، بفضل جهود أبنائها المخلصين".