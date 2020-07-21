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البابا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو: نستكمل الثورة الآن

كتب:

 مصطفى رحومة
10:11 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، وكافة القوى الوطنية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وقال البابا، إن تلك الثورة جسدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والكرامة والاستقلال، مضيفًا: "لا نزال نستكملها الآن، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها وطننا الغالي، حتى تصبح مصر واحة للحرية والسلام، ورمزًا للتقدم والتنوير فى العالم أجمع".

واختتم البابا تهنئته بالقول: "دمتم في سلامٍ، ودامت بلادنا في وحدة ونماء وبركة، بفضل جهود أبنائها المخلصين".

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