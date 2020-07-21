المصري الحاصل على جينيس للمرة الثالثة: حطمت رقم شخص بريطاني خلال 30 ثانية

قال محمود محمد أيوب، المصري الذي دخل موسوعة جينس للمرة الثالثة، إنه مكث طوال 6 أشهر من التدريب الشاق حتى ينجح بزيادة الأحمال على نفسه في الخطوات الهوائية، ونجح في الوصول لعدد أعلى من الخطوات ويكسر حاجز الـ53 خطوة لشخص بريطاني.

وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الشهادة الأولى التي حصل عليها من الموسوعة جاءت عبر ممارسته "الضغط عبر أصبعين"، وهي التي قام بالتمرن عليها بشكل خاطئ مدة الـ6 أشهر، حتى علم الطريقة الصحيحة للمسابقة وقدم عليها مرة أخرى، موضحا أنه وبالنسبة للشهادة الأولي التي حصل عليها من الموسوعة فقد حصل عليها بعدما نجح في كسر الرقم القياسي الذي أحرزه لاعب أسترالي.

وأكد أنه يسعي حاليا للحصول على رقم قياسي جديد بلعبه جديدة، حيث يأتي كل لعبة جديدة بشروط معينة على المتسابقين اجتيازها: "بيكون فيه شروط معينة وبدور على حاجة معينة وببعتها لموسوعه جينس وبعدين بيبعتولي كتيب إلكتروني فيه معلومات عن تلك اللعبه وكل رقم مختلف عن التاني في شروطه"، مشيرا إلى أن موسوعة جينيس نظامين من أنظمة المسابقات، أولها نظام مدفوع وأخر مجاني، حيث تتولي الموسوعه بالنظام الأول إرسال مختصين للتصوير وإعطاءه الشهادة، بينما يعتمد النظام الثاني بتصوير النفس بعدد مختلف من الكاميرات ومن ثم إرسال تلك الفيديوهات للموسوعة.