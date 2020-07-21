قطاع الأعمال: تصفية "القومية للأسمنت" و"المصرية للملاحة" بسبب الخسائر

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه يتم تصفية شركات قطاع الأعمال العام التي لا أمل فيها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة هي الحل الوحيد حال عدم وجود جدوى لاستمرار الشركة.

وذكر أن الشركات التي سيتم اغلاقها ستكون خسرت أضعاف رأس المال التي وُضع بها، وما زال لديها مشكلة ديون مع استمرار خسائرها فترة طويلة.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن هناك بعض الشركات التي قد تتكبد خسائر، ولكن بضخ مزيد من الأموال بها، وتغيير طفيف في إدارتها، يُصبح لديها أمل في الاستمرار، مستدلًا على ذلك بالعمل على تطوير 32 شركة، من بينها 28 خاسرة.

وتابع :" الشركات المستمرة في الخسائر ومفيش منها أمل لازم تُغلق، تم إغلاق شركتين حتى الآن والعدد قابل للزيادة، وهما القومية للأسمنت والمصرية للملاحة، الشركة اللي هيبقى مفيش منها أمل لابد أنها تُغلق ده قرار اتخذ خلاص، احنا بنبذل مجهود كبير لآخر أمل".