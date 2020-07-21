الكتلة الديمقراطية تحمل الغنوشي تعطيل البرلمان التونسي

حذرت الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي من الانزلاق للعنف، محملة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وكتلتي "الدستوري الحر" و"الكرامة" بتعطيل البرلمان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وواصل نواب الحزب الدستوري الحر اعتصامهم في البرلمان التونسي احتجاجا على تأخر تحديد موعد جلسة عامة برلمانية، للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وللمطالبة بعدم إدخال من سمتهم الكتلة بـ"ذوي شبهة إرهاب" إلى أروقة المجلس.

وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان التونسي، نائب رئيس الحزب الدستوري الحر ثامر سعد، إن تونس تعيش شبه ديمقراطية.

وكشف سعد، خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الغنوشي رفض تحديد جلسة عامة للبرلمان للتصويت على سحب الثقة.

جدير بالذكر، أن تونس توجد أمام تحد جديد، بعدما بات كرسي رئاسة الحكومة شاغرا أثر استقالة إلياس الفخفاخ، مما سيدفع رئيس البلاد، قيس سعيد، لإيجاد مرشح توافقي في غضون شهر.